ФОТО ⟩ Смотрите, какая красота царила ночью на Юго-Востоке Эстонии

Синоптик Кайро Кийтсак опубликовал в социальных сетях фотографии грозы, сверкавшей в небе в ночь на первое апреля.

Под постом, в разделе комментариев, несколько человек поделились своими снимками, сделанными ночью. «Прогноз погоды на 1 апреля - это как апрельская шутка, но правдивая!» - пишет один. Другой добавляет: «Не помню, такой ранней грозы».

Некоторые, однако, хвалят красивый вид. «Очень классные фотографии», - пишет, например, один. «Супер! Она приближается!» - добавляет другой.

Рано утром в понедельник Кийтсак написал, что на спутниковом снимке, сделанном в 7:40 утра, видна грозовая система, которая сформировалась над юго-восточной Эстонией после полуночи, а теперь переместилась за Чудское и оттуда двигается дальше в сторону Санкт-Петербурга. Новое локализованное грозовое облако сформировалось на северо-востоке Латвии и движется в сторону Пскова, говорит синоптик.

По словам Агентства окружающей среды, сегодня будет день небольшой и переменной облачности. Местами будет кратковременный дождь, а также возможны грозы. В прибрежных районах появится туман. Будет дуть южный ветер, на островах и северном побережье также бриз 2-8, порывами до 11 м/с, ослабевающий к вечеру с переменным направлением. Температура воздуха 17...21 градусов, на островах и побережье - 10...17, а местами до 5 градусов.