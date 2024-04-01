Интернет-сыщики изучали фотосессии маркиза и маркизы в журналах Vanity Fair и W, демонстрирующие роскошную обстановку в имении на севере Норфолка, в четырех милях от Анмер-Холла, загородного дома Уильяма и Кейт.

Они сосредоточились на нескольких предметах мебели, в том числе на туалетной ширме, украшенной горами и журавлями. «Эти культурные реликвии не только представляют историю и культуру нашей нации, но и являются мудростью и упорным трудом наших предков», - сказала пользователь TikTok Кэти Чен.

Хотя Дэвид, нынешний маркиз, происходит по отцу из Сассонов, в поместье заявили, что рассматриваемые предметы не были семейными реликвиями, унаследованными через его семью.

Представитель Хоутон-холла заявил: «Предметы китайского происхождения на фотографиях, на которые вы ссылаетесь, были приобретены семьей Уолпол, первоначальными владельцами Хоутона, в XVIII веке, в середине династии Цин, в основном через агентов, а не напрямую в Китае».

«Эти предметы не были разграблены, а в основном предназначались для экспорта в Европу. Было бы трудно найти коллекцию загородного дома, будь то частную или принадлежащую Национальному фонду, в которой не представлены предметы, приобретенные в Китае. Это справедливо для большинства европейских и американских коллекций», - отметил представитель.

Сассоны (или Сассуны) были еврейскими банкирами из Багдада, которых и сейчас критикуют в Китае за их роль в торговле опиумом.

Сибил Сассун, бабушке нынешнего маркиза по отцовской линии, приписывают модернизацию Хоутон-холла после того, как она вышла замуж за Джорджа Чолмондели, пятого маркиза, в 1913 году.

Ее работа по пополнению коллекции произведений искусства Холла, которая включает в себя современное искусство наряду с картинами старых мастеров, привела к тому, что ей приписывают начало «нового золотого века для Хоутона».