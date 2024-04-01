Зачастую именно самые критические ситуации заставляют переосмыслить нашу жизнь, ценности и людей вокруг нас. Секс-тренер Эпп Кярсин откровенно делится своим рассказом c ведущей подкаста Rannaväljaanne о том, как секс и любовь спасли ее от смерти и вывели на новый этап в жизни.

Эпп всю жизнь интересуется человеческими отношениями, любовью и сексом. По словам дамы, внутри у неё каждый день царит праздник. Если сначала это казалось просто позитивным настроем, то, проведя с Эпп несколько часов, я поняла, насколько искренна на самом деле её легкость.

К сожалению или к счастью, в жизни Эпп также случались тяжелые периоды. Эти моменты многому ее научили.