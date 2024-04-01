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Стриптизер Джастин МакНэирн, сбежавший из Эстонии из-за скандалов, пока еще не нашел новую жену

Limon.ee
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Стриптизер Джастин МакНэрн.
Стриптизер Джастин МакНэрн. Фото: Remo Tõnismäe / Postimees

Австралийский стриптизер и контент мейкер Джастин МакНэирн известен эстонцам благодаря своим скандальным отношениям с эстонской блогером. Похоже, Джастин, покинувший Эстонию в конце 2021 года из-за резких обвинений, пока не нашел на родине новую возлюбленную, пишет Elu24.

Джастин МакНэирн, который сейчас сводит женщин с ума на стриптиз-сценах в Австралии, рассказал в социальных сетях, что он все еще одинок. Мужчина предполагает, что, вероятно, никогда не найдет себе пару.

Джастин опубликовал видеопост и показал, насколько «хорошо» он выполняет работу по дому. Его спросили: «Почему ты до сих пор одинок?»

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