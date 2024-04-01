ГОРОСКОП НА 1 АПРЕЛЯ ⟩ Львам будет трудно собраться с мыслями, а Козероги могут пожалеть о содеянном

Старайтесь не терять самообладания, что бы ни происходило. Взвешенные решения и продуманные действия ведут к цели. День подходит для обсуждения важных вопросов и делового, и личного характера. Люди, объединенные общими целями, отлично ладят и могут договориться обо всем.

Овен

Благоприятный день для общения. Вам удается поладить с очень разными людьми, найти подход к тому, кто недавно казался совершенно неприступным. Многим Овнам интуиция помогает в делах, благодаря ей представители знака не допускают ошибок. В неоднозначных ситуациях вы принимаете верные решения. Вторая половина дня радует удачными совпадениями. Часто именно они помогают найти ответы на сложные вопросы, прежде не дававшие покоя. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с людьми, которые вам особенно дороги. От старых обид не останется и следа.

Телец

Вы отлично справляетесь с делами, которые требуют серьезности, сосредоточенности и внимания к мелким деталям. Удается ничего не упустить из виду, учесть каждую мелочь. Часто именно вы замечаете ошибки окружающих и подсказываете, как их можно исправить. Благодаря вам многим удается избежать серьезных проблем. Вероятны приятные встречи, некоторые Тельцы смогут пообщаться с людьми, по которым в последнее время скучали. День подходит для того, чтобы восстановить старые связи, напомнить о себе давним знакомым.

Близнецы