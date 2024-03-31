50-летняя Кейт Бекинсейл опубликовала фото с больничной койки. И рассказала, что она все еще находится в больнице. Две недели назад звезда «Фламандской доски» впервые сообщила, что ее госпитализировали. Но не сообщила по какой причине, пишет Daily Mail.
ФОТО ⟩ Кейт Бекинсейл сообщила, что все еще находится в больнице с загадочным недугом
Кейт поздравила своих подписчиков с Пасхой, которую католики празднуют сегодня. Последний раз она публиковала селфи в день матери. Кейт не поделилась подробностями своего лечения и не назвала диагноз.
Ранее актриса сообщила, что в январе этого года умер ее отчим Рой Баттерсби, так что теперь она заботится о своей матери. Источник отмечал, что Кейт перевезла родителей в Лос-Анджелес и обеспечила своему отчиму лучший уход.
Инсайдер сообщил, что Кейт Бекинсейл «плохо себя чувствует, но делает все возможное, чтобы позаботиться о себе».
Актриса держала поклонников в курсе происходящего, публикуя фото из больничной палаты. В какой-то момент она даже отметила, что ее навестили не только родные и друзья, но и ее питомцы: собака Милф и кошка Уиллоу.
Звезда «Другого мира» пока не рассказала, почему ее госпитализировали.
Но ее друзья отметили, что у Кейт серьезные проблемы. Она была очень привязана к своему отчиму. Ее биологический отец, известный британский актер Ричард Бекинсейл умер в 1979 году в возрасте 31 года от сердечного приступа во сне. Так что Рой Баттерсби заменил ей отца. Он также был связан с кинопроизводством. И стал успешным режиссером, работая над крупными британскими экранными хитами, включая «Инспектор Морс» и «Крекер». Его последней режиссерской работой стал сериал «Прикосновение инея» 2006 года.
«На этой неделе ее несколько раз видели плачущей в коридорах больницы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Ее друзья очень обеспокоены тем, что она уже несколько месяцев находится в постоянном напряжении, почти не спит и не ест», - рассказал инсайдер.
«Кейт кажется очень сильной, но это было невероятно тяжело, и, учитывая, что она потеряла отца в столь раннем возрасте, это очень сильно на нее влияет. Ее друзья беспокоятся о ее собственном здоровье», - сообщил другой источник, отметив, что Кейт, и ее мать, актриса Джуди Лу поддерживали друг друга и старались, чтобы о трагедии в их семье не узнали журналисты.