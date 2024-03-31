ФОТО ⟩ Кейт Бекинсейл сообщила, что все еще находится в больнице с загадочным недугом

Кейт поздравила своих подписчиков с Пасхой, которую католики празднуют сегодня. Последний раз она публиковала селфи в день матери. Кейт не поделилась подробностями своего лечения и не назвала диагноз.

Ранее актриса сообщила, что в январе этого года умер ее отчим Рой Баттерсби, так что теперь она заботится о своей матери. Источник отмечал, что Кейт перевезла родителей в Лос-Анджелес и обеспечила своему отчиму лучший уход.

Инсайдер сообщил, что Кейт Бекинсейл «плохо себя чувствует, но делает все возможное, чтобы позаботиться о себе».

Актриса держала поклонников в курсе происходящего, публикуя фото из больничной палаты. В какой-то момент она даже отметила, что ее навестили не только родные и друзья, но и ее питомцы: собака Милф и кошка Уиллоу.

Звезда «Другого мира» пока не рассказала, почему ее госпитализировали.