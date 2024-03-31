У сестры бывшей девушки принца Гарри обнаружили неоперабельный рак

С различными формами рака мать двоих сыновей-подростков борется уже 24 года, однако в конце прошлого года очередной осмотр у онколога показал, что теперь опухоль образовалась на левой стороне мозга.

«Для операции им (хирургам - прим. ред.) придется пройти через кровеносные сосуды, и это не очень хорошо. Поэтому на первой встрече они категорически сказали: "Нам очень жаль, но мы не можем". Они сказали, что химиотерапия мне не поможет, но иммунотерапия может действительно сработать. Поэтому я приняла две дозы. Есть несколько побочных эффектов, но мне трудно понять, в чем они заключаются, потому что у меня их очень много, поскольку происходят и другие вещи. Мне будет очень больно, если я не приму много очень сильных обезболивающих», - признавалась Купер-Кей.

За последние 20 лет Пандора страдала от саркомы, болезни Педжета, а также опухолей носовой полости и щеки.