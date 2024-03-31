«ПРОСТО ЕРУНДА!» ⟩ В Сети раскритиковали новое эстонское телешоу – ведущая не стала молчать

В марте на канале TV3 стартовало новое телешоу Kolmekas, ведущими которого стали Юрген Пярнсалу , Грете Кулд и Андрес Пуусепп . Развлекательное телешоу, премьера которого состоялась 14 марта, вызвало неоднозначную реакцию своими первыми выпусками.

«Довольно бессвязный и бесформенный бред», - прокомментировал кто-то на официальной странице TV3 в Facebook. «Можно слушать по радио Star FM, но не смотреть по телевизору - просто ерунда, правда», - согласился другой.