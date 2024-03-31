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«ПРОСТО ЕРУНДА!» ⟩ В Сети раскритиковали новое эстонское телешоу – ведущая не стала молчать

Геттер Трумси
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Грете Кулд.
Грете Кулд. Фото: Taavi Sepp

«Печально видеть, как передачу высасывают из пальца», - прокомментировал кто-то в социальных сетях новое телешоу канала TV3 Kolmekas. Однако одна из ведущих передачи не стала молчать, а дала критикам отпор.

В марте на канале TV3 стартовало новое телешоу Kolmekas, ведущими которого стали Юрген Пярнсалу, Грете Кулд и Андрес Пуусепп. Развлекательное телешоу, премьера которого состоялась 14 марта, вызвало неоднозначную реакцию своими первыми выпусками.

«Довольно бессвязный и бесформенный бред», - прокомментировал кто-то на официальной странице TV3 в Facebook. «Можно слушать по радио Star FM, но не смотреть по телевизору - просто ерунда, правда», - согласился другой.

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