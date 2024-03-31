ВИДЕО ⟩ Звезду «Человека-паука» поймали на свидании с новой девушкой: ее профессия вас удивит

В пятницу вечером, 29 марта, 40-летний актер Эндрю Гарфилд, который был замечен с моделью Оливией Брауэр в Лондоне в начале этого года, был замечен на двойном свидании с друзьями: певицей Фиби Бриджерс и комиком Бо Бернэмом, пишет Daily Mail.