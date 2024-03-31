ВИДЕО ⟩ Звезду «Человека-паука» поймали на свидании с новой девушкой: ее профессия вас удивит

В пятницу вечером, 29 марта, 40-летний актер Эндрю Гарфилд, который был замечен с моделью Оливией Брауэр в Лондоне в начале этого года, был замечен на двойном свидании с друзьями: певицей Фиби Бриджерс и комиком Бо Бернэмом, пишет Daily Mail.
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Спутницей Эндрю Гарфилда была далекая от мира-шоубизнеса - доктор Кейт Томас. На своем сайте Кейт описывает себя как «духовного наставника с более чем 23-летним опытом» и предлагает своим ученикам «глубоко изучить мир энергетики, астрологии и духовной практики».
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Доктор Томас имеет степень магистра философии религии и доктора философской теологии Оксфордского университета, а ее работы упоминались во многих изданиях, включая Vogue. За 45-минутный сеанс «углубленного экстрасенсорного чтения» девушка просит более 1800 долларов.
В британской прессе Кейт уже успели окрестить «профессиональной ведьмой».