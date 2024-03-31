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Королевский эксперт рассказал, от какого вида рака страдает Кейт Миддлтон

Limon.ee
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Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com

Состояние Кейт Миддлтон не дает покоя мировой общественности. Если раньше все выдвигали различные и порой невероятные версии «исчезновения» супруги Уильяма, то теперь всевозможные эксперты и просто интернет-пользователи гадают, какой вид онкологического заболевания у нее диагностировали. Королевский эксперт Марк Рош рассказал, от какого вида рака страдает Кейт Миддлтон, пишет Vox.

Бельгийский журналист Марк Рош, живущий в Лондоне и специализирующийся на делах королевской семьи, сделал сенсационное открытие относительно Кейт Миддлтон.

В частности, в интервью французскому изданию Gala он рассказал о виде рака, от которого страдает принцесса Уэльская, сославшись на хорошо информированный источник.

«Согласно хорошо информированному инсайдеру, все указывает на то, что ей провели гистерэктомию (операцию по удалению матки - прим. ред.) и что у нее рак толстой кишки. Как он объяснил, принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно проводить дома, без необходимости госпитализации», - сказал Рош.

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