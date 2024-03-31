Королевский эксперт рассказал, от какого вида рака страдает Кейт Миддлтон

В частности, в интервью французскому изданию Gala он рассказал о виде рака, от которого страдает принцесса Уэльская, сославшись на хорошо информированный источник.

«Согласно хорошо информированному инсайдеру, все указывает на то, что ей провели гистерэктомию (операцию по удалению матки - прим. ред.) и что у нее рак толстой кишки. Как он объяснил, принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно проводить дома, без необходимости госпитализации», - сказал Рош.