Состояние Кейт Миддлтон не дает покоя мировой общественности. Если раньше все выдвигали различные и порой невероятные версии «исчезновения» супруги Уильяма, то теперь всевозможные эксперты и просто интернет-пользователи гадают, какой вид онкологического заболевания у нее диагностировали. Королевский эксперт Марк Рош рассказал, от какого вида рака страдает Кейт Миддлтон, пишет Vox.
Королевский эксперт рассказал, от какого вида рака страдает Кейт Миддлтон
Бельгийский журналист Марк Рош, живущий в Лондоне и специализирующийся на делах королевской семьи, сделал сенсационное открытие относительно Кейт Миддлтон.
В частности, в интервью французскому изданию Gala он рассказал о виде рака, от которого страдает принцесса Уэльская, сославшись на хорошо информированный источник.
«Согласно хорошо информированному инсайдеру, все указывает на то, что ей провели гистерэктомию (операцию по удалению матки - прим. ред.) и что у нее рак толстой кишки. Как он объяснил, принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно проводить дома, без необходимости госпитализации», - сказал Рош.