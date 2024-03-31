СМОТРИТЕ ⟩ Вера Брежнева показала свою дочь-копию и нежно поздравила ее с 23-летием

30 марта день рождения отпраздновала старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман. Девушке исполнилось 23 года. По этому случаю звездная мать посвятила дочери пост в своем Instagram и растрогала кадрами, сделанными на разных этапах жизни дочери. Также на фотографиях заметна младшая дочь певицы Сара.

«Счастливых 23, моя любовь!», - восхитила подписью Вера Брежнева и оставила смайлик в форме сердечка.

В комментариях под публикацией поклонники артистки пожелали имениннице всего наилучшего и отметили, что Соня очень похожа на свою маму:

«Такая же красавица, как и мама»; «Такие красивые! Вы обе похожи на сестер. С Днем рождения вашу дочь»; «Поздравляю! Доченька такая же красавица, как и мама»; «Самые искренние поздравления. Очень похожи»; «С именинницей! Мирного неба! Пусть все ее мечты сбудутся!»