Кая Каллас о возмущении, направленном в ее адрес: мне тоже не нравится повышение налогов

«Что ж, я понимаю это недовольство, и мне тоже не нравится повышение налогов. Мне это не нравится, но еще меньше мне нравится то, что эта война может дойти до нас. И мы должны предпринять эти шаги, чтобы предотвратить приход войны сюда. Это потребует усилий от всех нас».

Затем Вяльба снова подняла тему скандала с восточными перевозками и сослалась на интервью, которое Каллас дала вскоре после случившегося. Премьер-министр призналась, что сама не видела это интервью. «Я знала, что оно было очень плохим. [...] Конечно, мы совершаем ошибки, и на них мы только учимся», - сказала Каллас.

Вскоре после этого премьер-министр призналась, что и сама сожалеет: «Основной упрек политикам - это то, что они роботы. Люди не говорят так, как будто все просчитано. И это же правда, что человек шутит, человек реагирует, у человека есть эмоции. Я точно такой же человек, порой срабатывают шутки, порой нет. Конечно, я сожалею, ведь многие вещи можно было и не говорить».

К слову, Каллас призналась, что с годами стала более толстокожей как политик. «Поначалу я очень сильно переживала по этому поводу, но чем больше времени проходит, тем яснее понимаешь, что уже не принимаешь все так близко к сердцу: это часть работы. Но могу ли я сказать, что это все меня не волнует, конечно, нет. Просто нужно понимать, что есть вещи, которые предназначены для того, чтобы сделать тебе больно».

Полное интервью смотрите ЗДЕСЬ.