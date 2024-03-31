«Конечно, мы совершаем ошибки, и на них мы только учимся», - сказала премьер-министр Кая Каллас в эфире программы Hommik Anuga («Утро с Ану» - прим. ред.), когда ее спросили о громком интервью, которое она дала вскоре после разразившегося скандала с восточными перевозками, пишет Elu24.
Кая Каллас о возмущении, направленном в ее адрес: мне тоже не нравится повышение налогов
31 марта в передаче Hommik Anuga на канале ETV в качестве гостя на диване расположилась премьер-министр Кая Каллас. В самом начале интервью разговор зашел о том, как Каллас относится к шуткам, которые юмористы, например, отпускают в ее адрес.
«Часто ли люди смеются над вами? Бывает ли, что вас задевают шутки?» - спросила ведущая Ану Вяльба.
«Нужно уметь смеяться над собой, - ответила Каллас и продолжила: - Я думаю, что Нийнеметс, Калмет, Калл - все они очень талантливы. Я думаю, что их шутки никогда не переходят грань хорошего вкуса, они действительно очень талантливы».
Затем речь зашла о критике в адрес премьер-министра. При этом Вяльба подчеркнула ту, что была направлена на семейную жизнь Каллас: «Вас критиковали за то, что вы работаете по утрам в воскресенье и не работаете по утрам в воскресенье. Затем за то, что вы проводите свои дни, выходные с семьей, а затем за то, что вы не проводите свои выходные с семьей. Как изменился этот баланс на четвертом году пребывания на посту премьер-министра?»
Премьер-министр призналась, что за последние два месяца у нее не было ни одного выходного, когда ей не пришлось бы работать. «И, конечно, это очень утомляет. Должны же быть такие выходные, когда ты можешь спокойно поспать, и у тебя нет никаких обязательств».
Вяльба также хотела узнать, насколько требовательна Каллас, у которой есть 12-летний сын, как мать. «Я скорее требовательная мать, и иногда, как и все матери, я испытываю огромные угрызения совести за то, достаточно ли моего присутствия».
Разумеется, речь зашла и о должности премьер-министра, и Вяльба спросила, что привлекает политика в этом посту. «Как политик, ты должен принимать решения, и каждый раз, когда ты это делаешь, есть те, кому эти решения нравятся, и те, кому - нет. [...] Ты, зная то, что знаешь, думая об устойчивости страны, понимаешь, что это правильное решение для Эстонии. Теперь вопрос в том, хватит ли у тебя смелости принять это недовольство и сделать то, что правильно, или ты пойдешь по легкому пути и сделаешь то, что популярно».
На вопрос, не повлиял ли скандал с с восточными перевозками на рейтинги партии, премьер-министр ответила отрицательно: «Это (падение рейтингов - прим. ред.) началось, когда мы должны были сделать государственный бюджет и его стратегию, и мы выступили с непопулярным решением о том, что мы вынуждены повысить налоги».
«К сожалению, я была тем, кто сказал об этом и о причинах, по которым мы должны это сделать. И, конечно, тот факт, что на брифинге я ответила на конкретный вопрос о бюджете на 2023 год, что налоги не будут повышаться [...] конечно, все это можно использовать против меня», - сказала Каллас.
«Что ж, я понимаю это недовольство, и мне тоже не нравится повышение налогов. Мне это не нравится, но еще меньше мне нравится то, что эта война может дойти до нас. И мы должны предпринять эти шаги, чтобы предотвратить приход войны сюда. Это потребует усилий от всех нас».
Затем Вяльба снова подняла тему скандала с восточными перевозками и сослалась на интервью, которое Каллас дала вскоре после случившегося. Премьер-министр призналась, что сама не видела это интервью. «Я знала, что оно было очень плохим. [...] Конечно, мы совершаем ошибки, и на них мы только учимся», - сказала Каллас.
Вскоре после этого премьер-министр призналась, что и сама сожалеет: «Основной упрек политикам - это то, что они роботы. Люди не говорят так, как будто все просчитано. И это же правда, что человек шутит, человек реагирует, у человека есть эмоции. Я точно такой же человек, порой срабатывают шутки, порой нет. Конечно, я сожалею, ведь многие вещи можно было и не говорить».
К слову, Каллас призналась, что с годами стала более толстокожей как политик. «Поначалу я очень сильно переживала по этому поводу, но чем больше времени проходит, тем яснее понимаешь, что уже не принимаешь все так близко к сердцу: это часть работы. Но могу ли я сказать, что это все меня не волнует, конечно, нет. Просто нужно понимать, что есть вещи, которые предназначены для того, чтобы сделать тебе больно».
Полное интервью смотрите ЗДЕСЬ.