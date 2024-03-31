В 27 лет в автокатастрофе погиб звезда популярного сериала

«С тяжелым сердцем мы делимся новостью о безвременной кончине Чэнса Пердомо в результате аварии на мотоцикле. Власти сообщили, что никто из посторонних людей не пострадал. Его страсть к искусству и ненасытный аппетит к жизни ощущали все, кто его знал, и его тепло сохранится в тех, кого он любил больше всего. Мы просим уважать желание семьи сохранить конфиденциальность, поскольку они скорбят о потере любимого сына и брата», - говорится в заявлении семьи актера.

Пердомо родился в Лос-Анджелесе, но в детстве вместе с матерью переехал в Саутгемптон, Англию, где посещал муниципальную школу, а затем поступил в колледж в Винчестере. Позже Чэнс переехал в Лондон, чтобы заняться актерским мастерством. Он снялся в нескольких телевизионных шоу и короткометражных фильмах, после чего получил постоянную роль в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины».

Актер также исполнил роль Джерома Роджерса в телефильме «Убитый своим долгом», который принес ему номинацию на премию BAFTA за лучшую мужскую роль. Актер сыграл Лэндона Гибсона в фильмах «После 2», «После. Глава 3» (2022), «После. Долго и счастливо» (2023) и сериале «Ген V».