«ЭТО НЕ ИНФОЛИНИЯ!» ⟩ Жительница Эстонии поразила своим поведением после отключения электричества

«Куда пропало электричество? 1343 не отвечают. Кстати, 112 сказали, что не знают», - написала в группе в Facebook Haapsalu & Läänemaa женщина, которая жаловалась, что не получила ответа, позвонив в экстренную помощь.

«Первый оператор дал номер телефона Elektrilevi для сообщения о неполадках - 1343. Поскольку звонок по номеру 1343 сразу же обрывался (я звонила не менее десяти раз), я перезвонил по номеру 112 и сказала, что звонки прерываются. На это оператор ответил, что мне надо перезагрузить телефон, и бросил трубку», - пишет она. Женщина добавляет, что у нее, как у арендатора, нет права обращаться за объяснениями в компанию, занимающуюся электроэнергией, поскольку договор заключен не на ее имя.

Тот факт, что женщина обратилась в экстренную помощь с вопросом об электричестве, заставил многих пользователей покраснеть.

«У экстренной помощи спрашиваешь про отключение электричества? Это не инфолиния, вы звоните туда только в том случае, если что-то случилось или если чья-то жизнь в опасности и вам срочно нужна помощь», - объясняют женщине.

«112 - это не инфотелефон, а номер для вызова скорой помощи, полиции или Спасательного департамента. Есть также государственный инфотелефон 1247, по которому круглосуточно можно получить информацию и советы на эстонском, русском и английском языках в ситуациях, когда жизни, здоровью и имуществу ничего не угрожает. Одна из основных целей данной службы - снизить нагрузку на номер экстренной помощи 112, то есть помочь людям с неэкстренными звонками.

Кроме того, там можно получить информацию о технике безопасности и правилах поведения для предотвращения несчастных случаев. Но при локальном отключении электричества звонить туда, наверное, тоже не имеет смысла, гораздо разумнее звонить, например, председателю товарищества», - говорит администратор группы.

Впрочем, один из комментаторов советует женщине звонить по номеру 7150188 (Imatra Elekter).