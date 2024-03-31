ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Лайма Вайкуле отмечает сегодня юбилей
Кстати, сама Лайма не раз заявляла журналистам, что не любит отмечать свой день рождения.
В честь праздника RUS TVNET решили кратко рассказать, как Вайкуле пришла к такому успеху в Латвии и стала настоящей иконой стиля!
Успех и собственный фестиваль
Карьера Лаймы началась в 12 лет, когда она приняла участие в конкурсе юных вокалистов во Дворце культуры VEF. Тогда ее талант отметили дипломом, а сама исполнительница собрала биг-бэнд и начала выступать.
За плечами Вайкуле немало музыкальных конкурсов. Так, например, в 15 лет она прошла отбор и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса. С 18 лет певица начала выступать в ресторанах, а чуть позже была выбрана солисткой знаменитого варьете «Юрас перле». Кроме вокала Лайма занималась постановкой номеров, разработкой костюмов и подбором музыкантов.
В 33 года будущая звезда поступила в московский ГИТИС, выбрав режиссерское отделение. К тому времени она была лидером вокально-инструментального ансамбля «Лайма». В репертуаре коллектива были эстрадные песни на латышском и русском языках, а также несколько композиций из репертуара западных звезд.
Первым молодую певицу заметил российский поэт Илья Резник, который предложил сотрудничество - так родилась песня «Ночной костер».
Вскоре Вайкуле вместе с Валерием Леонтьевым записала песню «Вернисаж». Именно эта композиция сделала латвийскую артистку по-настоящему знаменитой.
Успех Лаймы закрепил хит следующего года «Еще не вечер», а также участие в творческом вечере Раймонда Паулса в концертном зале «Россия». Весной того же года певица отправилась в Чехословакию на международный конкурс «Братиславская лира», где за исполнение «Вернисажа» получила приз «Золотая лира».
Первый сольный концерт певицы в России прошел в 1988 году. До сих пор, вот уже более 30 лет, Лайма Вайкуле остается самой известной певицей из Латвии на постсоветском пространстве.
В 2015 году Лайма организовала уникальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, пригласив выступить в нем своих друзей из разных стран. Теперь ежегодно на сцену в Юрмале в течение двух дней выходят латвийские, российские, украинские и грузинские исполнители.
Особенностью музыкального события стало то, что все артисты поют и играют живьем.
Галерея: Закрытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2019
Дружба с Аллой Пугачевой
Вайкуле, Пугачеву и Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.
Напомним, что Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России «иностранным агентом».
В соцсетях завирусилось видео, где зрители на концерте в Тель-Авиве стоя встретили Галкина и Пугачеву овациями - люди дарили Примадонне цветы.
«Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт», - рассказывает Вайкуле о совместно проведенном времени в Израиле.
«У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут», - сказала Лайма изданию Privātā Dzīve.
Первая встреча с Пугачевой состоялась в те годы, когда она училась в ГИТИСе и внезапно, проходя мимо афиши, решила пойти на концерт:
«Билетов, конечно, не было. Это было в Москве в каком-то летнем парке. Мы стояли, и вдруг Алла проходила мимо, или нам кто-то сказал, и она подошла. Даже, по-моему, спросила - а что там хотят ребята? Мы объяснили, что музыканты и хотим на концерт. И она тут же распорядилась, чтобы нас пустили [...]. И Алла казалась тогда худой, длинной, с прямыми волосами. Вот так она выглядела! Мое первое воспоминание о ней».
Дружить артистки стали не сразу.
«Мы с Аллой обе Овны. Овен - это не тот человек, который тут же раскрывает руки в объятиях. Нет, мы долго притирались, пока не узнали друг друга и не стали доверять. Самое главное - это доверие», - подытоживает Вайкуле.
Антивоенная позиция
В рамках новой еженедельной программы на YouTube-канале «И грянул Грэм» Лайма Вайкуле рассказала о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она призналась, что начала интересоваться политикой в период войны в Чечне и Грузии. Конечно, военные действия в Украине еще больше привлекли ее внимание. С президентом РФ Владимиром Путиным она встречалась несколько раз. Он на нее произвел очень хорошее впечатление:
«Если он хочет, он может произвести очень хорошее впечатление».
«Я никогда к Владимиру Владимировичу не относилась с доверием. Может, потому что я была невыездной. Я как-то все чувствовала и знала, что люди этой профессии - им никогда нельзя довериться. Все будет фальшиво», - отмечает Вайкуле.
Она помнит, как много лет назад рвалась поддержать Михаила Горбачева. Тогда поэт-песенник Сергей Патрушев посоветовал ей никогда не поддерживать политиков, так как ты никогда не знаешь, что он сделает потом. Так, за все годы Вайкуле участвовала лишь в одной политической акции - поддерживала Анатолия Собчака. Артистка считает это правильным.
Вайкуле категорически высказывается против войны:
«Я говорю о том, что взрослый человек лишает жизни совсем юных ребят. Это несправедливо. Нет войне!».