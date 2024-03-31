ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Лайма Вайкуле отмечает сегодня юбилей

«Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт», - рассказывает Вайкуле о совместно проведенном времени в Израиле.

«У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут», - сказала Лайма изданию Privātā Dzīve.

Первая встреча с Пугачевой состоялась в те годы, когда она училась в ГИТИСе и внезапно, проходя мимо афиши, решила пойти на концерт:

«Билетов, конечно, не было. Это было в Москве в каком-то летнем парке. Мы стояли, и вдруг Алла проходила мимо, или нам кто-то сказал, и она подошла. Даже, по-моему, спросила - а что там хотят ребята? Мы объяснили, что музыканты и хотим на концерт. И она тут же распорядилась, чтобы нас пустили [...]. И Алла казалась тогда худой, длинной, с прямыми волосами. Вот так она выглядела! Мое первое воспоминание о ней».

Дружить артистки стали не сразу.

«Мы с Аллой обе Овны. Овен - это не тот человек, который тут же раскрывает руки в объятиях. Нет, мы долго притирались, пока не узнали друг друга и не стали доверять. Самое главное - это доверие», - подытоживает Вайкуле.

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Jun 19, 2016 at 2:29am PDT