СМОТРИТЕ ⟩ В США вышла замуж одна из известных сиамских сестер-близнецов

«Они красивые девушки. Они остроумны. У них есть все, кроме того, что они соединены вместе», - отметил мужчина.

На церемонии, которая, как свидетельствуют записи, состоялась еще в 2021 году, близнецы были одеты в свадебное платье без рукавов с кружевной отделкой, а жених - в серый костюм. На видео, предположительно снятом одним из гостей и опубликованном в социальных сетях, видно, как сестры и мужчина наслаждаются танцем во время важного дня.

Близнецы, у которых есть собственные свидетельства о рождении и паспорта, были воспитаны верующими родителями: медсестрой и плотником. Сейчас девушки работают учителями математики в пятом классе начальной школы в Нью-Брайтоне, штат Миннесота, где они родились и выросли.

«Очевидно, мы сразу понимаем, что будем получать одну зарплату, потому что выполняем работу одного человека. Можно преподавать, а можно контролировать и отвечать на вопросы. Так что в этом смысле мы можем сделать больше, чем один человек», - говорят сестры. Каждая из них имеет свою лицензию на преподавание.

Эбби и Бриттани впервые покорили мир в 1996 году, когда они появились на шоу Опры Уинфри и на обложке журнала Life. Затем они жили скромной жизнью со своей семьей, держась подальше от внимания СМИ, пока не согласились появиться в документальном фильме TLC, когда им исполнилось 16 лет.