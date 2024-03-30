Подальше от людей: где Кейт Миддлтон и принц Уильям проведут Пасху

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, которые посещают школу Lambrook в графстве Беркшир, в конце марта 2024 года ушли на школьные каникулы, поэтому семья Уэльских будет наслаждаться праздниками подальше от внимания публики.

Инсайдеры сообщают, что будущий король Великобритании вместе с женой и детьми отправится в свою загородную резиденцию Анмер-Холл в Норфолке, которая расположена неподалеку от поместья Сандрингем, чтобы провести время подальше от внимания общественности на фоне заявления Кейт Миддлтон о ее борьбе с онкологией.

В эмоциональном видеообращении мама троих детей рассказала, что в конце февраля 2024 года начала профилактическое лечение химиотерапией. В январе Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости, а тесты после нее показали наличие рака.

«Конечно, это стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы обработать и решить это частным образом ради нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, это заняло время. Мне понадобилось время, чтобы выздороветь после серьезной операции, чтобы начать свое лечение», - пояснила принцесса Уэльская.

Супруга будущего монарха добавила: «Но, самое главное, нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как для них это лучше, и заверить их, что со мной все будет хорошо».