ГОРОСКОП НА 31 МАРТА ⟩ Тельцов ждут новые знакомства, а Львов – денежные поступления

Весы

День пройдет легко и приятно, если вы ни от кого не станете ждать ни помощи, ни моральной поддержки; лучше составить план действий, рассчитывая только на собственные силы, и во всем его придерживаться. К концу дня удастся прояснить недоразумения, ранее мешавшие взаимопониманию с близкими. Вечер – отличное время для того, чтобы порадовать любимого человека романтическим сюрпризом. Подходит этот период и для того, чтобы устроить какое-то домашнее мероприятие, например, необычную дружескую вечеринку.

Скорпион

Плодотворный день. Постарайтесь как можно раньше определиться с планами, целями и приоритетами; в этом случае никто не сможет сбить вас с толку. Стоит подумать об отдаленном будущем: вскоре наступит подходящий момент для того, чтобы приступить к воплощению масштабных замыслов в жизнь. Близкие не всегда одобряют ваши действия. Споры порой отнимают много времени, но если вы сохраните самообладание, то наверняка сможете убедить всех в своей правоте. Вечером возможны приятные известия от старых знакомых.

Стрелец