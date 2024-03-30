СМОТРИТЕ ⟩ Американский рэпер впервые появился на публике после обвинений в сексуальном насилии и торговле людьми

На прошлой неделе состоялись масштабные обыски в его особняке. На этом же фоне в Сети всплыли шокирующие архивные видео с участием рэпера и в то время еще несовершеннолетнего Джастина Бибера.

Во время обысков P.Diddy, по слухам, улетел из США на своем частном самолете. И хотя сам рэпер все обвинения отрицает и заявляет, что стал жертвой «охоты на ведьм», увидеть его на публике никто даже не ожидали. Однако судя по новому видео, которое выложил накануне фитнес-блогер Уэс Уотсон, музыкант продолжает вести привычный образ жизни.

Мужчина встретил скандального артиста в одном из кафе Майами, о чем поспешил рассказать в запрещенной сети. На снятых Уотсоном кадрах видно, что P.Diddy находится в отличном настроении: он широко улыбался, показал пальцами букву «L», что значит «С любовью», и дружелюбно поприветствовал кого-то за камерой.

Такое поведение рэпера, которого обвиняют в серьезных преступлениях, возмутило пользователей Сети.

«Он выглядит спокойным, зато всем вокруг не по себе», «Интересно, что только сейчас я впервые увидел, как он улыбается», «Неужели Дидди ни капельки не волнуется?» - комментируют читатели Daily Mail. А кто-то и вовсе считает, что у оптимизма рэпера есть веская причина.

«Я подозреваю, что он доволен, потому что собрал компромат на половину голливудской элиты: записи, где они делают то, чего им не следовало бы делать. Вероятно, там есть и влиятельные политики», - пишет один из пользователей Сети.

Напомним, что в скандале оказался замешан принц Гарри - и эта теория уже не кажется такой уж невероятной.

К слову, сегодня стало известно о новом обвинении в копилочку скандального рэпера. Журналисты Daily Mail выяснили, что Шон Комбс набрал в разных банках кредиты на баснословную сумму в 140 миллионов долларов, чтобы оплатить три своих роскошных особняка в Лос-Анджелесе и Майами.

На данный момент задолженность рэпера, продюсера и предпринимателя составляет около 100 миллионов долларов и должна быть погашена в течение следующих нескольких лет. «Посмотрим, будет ли он улыбаться к концу года», - прокомментировал читатель Daily Mail.