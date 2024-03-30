P.Diddy все продолжает накапливать проблемы с законом. Еще в ноябре прошлого года рэпера обвинили в многолетнем сексуальном и физическом насилии, однако уже спустя 24 часа экс-возлюбленная артиста, выступившая с шокирующими заявлениями о нем, отозвала иск. Но в деле появились новые жертвы, и теперь Шона Комбса (настоящее имя звезды) уже официально подозревают в сексуальной эксплуатации и торговле людьми, пишет Daily Mail.
СМОТРИТЕ ⟩ Американский рэпер впервые появился на публике после обвинений в сексуальном насилии и торговле людьми
На прошлой неделе состоялись масштабные обыски в его особняке. На этом же фоне в Сети всплыли шокирующие архивные видео с участием рэпера и в то время еще несовершеннолетнего Джастина Бибера.
Во время обысков P.Diddy, по слухам, улетел из США на своем частном самолете. И хотя сам рэпер все обвинения отрицает и заявляет, что стал жертвой «охоты на ведьм», увидеть его на публике никто даже не ожидали. Однако судя по новому видео, которое выложил накануне фитнес-блогер Уэс Уотсон, музыкант продолжает вести привычный образ жизни.
Мужчина встретил скандального артиста в одном из кафе Майами, о чем поспешил рассказать в запрещенной сети. На снятых Уотсоном кадрах видно, что P.Diddy находится в отличном настроении: он широко улыбался, показал пальцами букву «L», что значит «С любовью», и дружелюбно поприветствовал кого-то за камерой.
Такое поведение рэпера, которого обвиняют в серьезных преступлениях, возмутило пользователей Сети.
«Он выглядит спокойным, зато всем вокруг не по себе», «Интересно, что только сейчас я впервые увидел, как он улыбается», «Неужели Дидди ни капельки не волнуется?» - комментируют читатели Daily Mail. А кто-то и вовсе считает, что у оптимизма рэпера есть веская причина.
«Я подозреваю, что он доволен, потому что собрал компромат на половину голливудской элиты: записи, где они делают то, чего им не следовало бы делать. Вероятно, там есть и влиятельные политики», - пишет один из пользователей Сети.
Напомним, что в скандале оказался замешан принц Гарри - и эта теория уже не кажется такой уж невероятной.
К слову, сегодня стало известно о новом обвинении в копилочку скандального рэпера. Журналисты Daily Mail выяснили, что Шон Комбс набрал в разных банках кредиты на баснословную сумму в 140 миллионов долларов, чтобы оплатить три своих роскошных особняка в Лос-Анджелесе и Майами.
На данный момент задолженность рэпера, продюсера и предпринимателя составляет около 100 миллионов долларов и должна быть погашена в течение следующих нескольких лет. «Посмотрим, будет ли он улыбаться к концу года», - прокомментировал читатель Daily Mail.