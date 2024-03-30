ВИДЕО ⟩ В Ида-Вирумаа с глинта упала машина. Полиция: рядом с автомобилем найдено тело

Глинт Онтика - самая мощная часть побережья Северной Эстонии - представляет собой непрерывный известняковый берег протяженностью около 20 километров от деревни Сака до залива Тойла.

«Жестко. С глинта Онтика съехала машина», - пишет Урмас Ээро Лийв в посте, сделанного в полдень 30 марта. Эстонский режиссер делится также видеозаписью. «Спасательный департамент уже на месте», - сообщает он. «Очевидно, машина каким-то образом сама сюда съехала».

Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юусе рассказывает, что 29 марта в 11:44 случайный прохожий сообщил, что в Тойла у глинта Онтика брошенный автомобиль. «Патрульные, прибывшие на место происшествия, обнаружили рядом с автомобилем тело неизвестного мужчины, которое было отправлено на экспертизу для установления его личности».

«Улики, собранные на месте происшествия, позволяют предположить, что автомобиль находился там уже некоторое время, а уже точные обстоятельства дела будут выяснены в ходе уголовного разбирательства», - говорит Юусе.