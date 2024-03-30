Причина, по которой одиноким женщинам не стоит включать свет, как только они заходят домой

Большинство людей, вернувшись домой, первым делом вслепую тянутся к выключателю света. Но пользовательница TikTok Мэри Элис не советует этого делать и объясняет, как женщины могут повысить таким образом уровень своей безопасности.

По словам женщины, задержка с включением света - простой способ обеспечить свою безопасность. На самом деле, если за вами следит человек с плохими намерениями, он может знать, в каком доме вы живете или на какой машине ездите, но квартиру может и не знать.