Пользовательница TikTok делится советами, как сделать жизнь одиноких женщин безопаснее. «Я бы хотела повысить уровень осведомленности женщин и предупредить их о возможных обидчиках».
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Причина, по которой одиноким женщинам не стоит включать свет, как только они заходят домой
Большинство людей, вернувшись домой, первым делом вслепую тянутся к выключателю света. Но пользовательница TikTok Мэри Элис не советует этого делать и объясняет, как женщины могут повысить таким образом уровень своей безопасности.