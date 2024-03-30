Астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака в апреле 2024 года имеют шанс приобрести лотерейный билет и выиграть крупный денежный приз. По его мнению, только двум знакам Зодиака суждено открыть денежный коридор в этом месяце.
КРУПНЫЙ ПРИЗ ⟩ Павел Глоба советует купить лотерейный билет в апреле двум знакам Зодиака
Близнецам, по мнению Глобы, можно только позавидовать в апреле. Их дела пойдут в гору, их доход существенно вырастет. Звезды обеспечат Близнецам финансовую удачу, поэтому их действия и решения в авантюрных проектах будут приносить представителям этого знака значительную прибыль.
Водолеи, в свою очередь, должны проявить высокую стойкость, чтобы остаться непоколебимыми перед соблазнами. Павел Глоба советует не увлекаться деньгами и не тратить их напрасно. Если Водолеи смогут правильно распоряжаться своими финансами, то денежный поток будет оставаться открытым для них в течение продолжительного времени.