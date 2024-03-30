КРУПНЫЙ ПРИЗ ⟩ Павел Глоба советует купить лотерейный билет в апреле двум знакам Зодиака

Близнецам, по мнению Глобы , можно только позавидовать в апреле. Их дела пойдут в гору, их доход существенно вырастет. Звезды обеспечат Близнецам финансовую удачу, поэтому их действия и решения в авантюрных проектах будут приносить представителям этого знака значительную прибыль.

Водолеи, в свою очередь, должны проявить высокую стойкость, чтобы остаться непоколебимыми перед соблазнами. Павел Глоба советует не увлекаться деньгами и не тратить их напрасно. Если Водолеи смогут правильно распоряжаться своими финансами, то денежный поток будет оставаться открытым для них в течение продолжительного времени.