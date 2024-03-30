СМОТРИТЕ ⟩ Бритни Спирс опубликовала откровенные кадры с отдыха

42-летняя американская певица Бритни Спирс отправилась на отдых в тропики и теперь радует 42 миллиона своих подписчиков в соцсети новыми откровенными фото, дикими танцами и прочими перфомансами, пишет Фокус.
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Спирс поделилась в Instagram несколькими видео и снимками из отпуска, в том числе фотографией, на которой она полностью обнажена, и только смайлики в виде цветов прикрывают ее интимные места.
Артистка голышом плавает в океане, демонстрирует поклонникам короткое платье и леопардовый купальник.
Она также опубликовала текстовое сообщение о своем отдыхе, рассказав, что ее любимой частью этого отпуска было «обнажение в воде».
В длинном посте Бритни поделилась длинным отчетом о том, как провела время у океана.
«В этой поездке произошло много других вещей, о которых я не рассказываю. Иногда все не то, чем кажется! Я изображаю, что все совершенно идеально, но поверьте мне, я тоже прошла через это и поделилась бы эти трудности, но они слишком ужасны, чтобы ими делиться. Это может очень расстроить других людей, и, честно говоря, я ни черта не могу с этим поделать, поэтому просто знайте, что моя жизнь не так идеальна, как кажется… и помните, мои прекрасные друзья, вы не одни», - написала артистка.
При этом звезда не уточнила, в чем именно заключаются ее трудности.
«Честно говоря, покататься на велосипеде с моим другом показалось мне отличной идеей… но я зашла слишком далеко и заблудилась! На обратном пути я пошла играть в теннис! Я думала, что потеряла телефон, но он оказался под лестницей! Я знаю, что многие смеются надо мной, потому что я использую кольцевую лампу… но мне нравится ее использовать, поэтому для этой поездки я купила три новых купальника! Только один действительно резонирует со мной! Моя любимая часть моего путешествия - это купаться обнаженной!» - продолжила Спирс.
С тех пор как Бритни была освобождена от 13-летней опеки своего отца, она раскрыла некоторые вещи, через которые ей пришлось пройти, и обвинила Джейми Спирса «в оскорблениях и травмах, которые он причинил».
В своих мемуарах «Женщина во мне», выпущенных в октябре 2023 года, певица рассказала об обиде на своего 71-летнего отца. Она утверждала, что Джейми часто критиковал ее внешность и на два года посадил ее на «строгую диету», состоящую из курицы и консервированных овощей.
Досталось в воспоминаниях и ее бывшему парню Джастину Тимберлейку. Автор рассказала, что тот заставил ее сделать аборт, когда ей было 19 лет, потому что был не готов к отцовству.