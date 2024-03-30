СМОТРИТЕ ⟩ Бритни Спирс опубликовала откровенные кадры с отдыха

Спирс поделилась в Instagram несколькими видео и снимками из отпуска, в том числе фотографией, на которой она полностью обнажена, и только смайлики в виде цветов прикрывают ее интимные места.

Артистка голышом плавает в океане, демонстрирует поклонникам короткое платье и леопардовый купальник.

Она также опубликовала текстовое сообщение о своем отдыхе, рассказав, что ее любимой частью этого отпуска было «обнажение в воде».

В длинном посте Бритни поделилась длинным отчетом о том, как провела время у океана.

«В этой поездке произошло много других вещей, о которых я не рассказываю. Иногда все не то, чем кажется! Я изображаю, что все совершенно идеально, но поверьте мне, я тоже прошла через это и поделилась бы эти трудности, но они слишком ужасны, чтобы ими делиться. Это может очень расстроить других людей, и, честно говоря, я ни черта не могу с этим поделать, поэтому просто знайте, что моя жизнь не так идеальна, как кажется… и помните, мои прекрасные друзья, вы не одни», - написала артистка.

При этом звезда не уточнила, в чем именно заключаются ее трудности.