«Я устала быть предметом насмешек»: плюс-сайз певица Lizzo сделала шокирующее заявление о своей карьере

«Я устала терпеть, что до меня все докапываются как в жизни, так и в Интернете. Все, чего я хочу, это делать музыку, делать людей счастливыми и помогать миру стать немного лучше, чем он был. Но мне начинает казаться, что мир не хочет, чтобы я была в нем. Я всегда выступаю против лжи обо мне, которую создают ради влияния и просмотров… Меня постоянно высмеивают из-за того, как я выгляжу… Мою личность разбирают люди, которые меня не знают и не уважают мое имя. Я не подписывалась на это дерьмо. Я ухожу»