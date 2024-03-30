Утро началось с недобрых новостей. Исполнительница, получившая в прошлом году «Грэмми» в самой престижной номинации «Запись года», обойдя Бейонсе и Адель, внезапно объявила о завершении музыкальной карьеры, пишет Us Weekly.
«Я устала быть предметом насмешек»: плюс-сайз певица Lizzo сделала шокирующее заявление о своей карьере
35-летняя Мелисса Вивиан Джефферсон (настоящее имя артистки - прим. ред.), в том числе известная своими «голыми» фото, призналась, что не справилась с хейтом. «Прощальный» пост она опубликовала в Instagram.
«Я устала терпеть, что до меня все докапываются как в жизни, так и в Интернете. Все, чего я хочу, это делать музыку, делать людей счастливыми и помогать миру стать немного лучше, чем он был. Но мне начинает казаться, что мир не хочет, чтобы я была в нем. Я всегда выступаю против лжи обо мне, которую создают ради влияния и просмотров… Меня постоянно высмеивают из-за того, как я выгляжу… Мою личность разбирают люди, которые меня не знают и не уважают мое имя. Я не подписывалась на это дерьмо. Я ухожу»
Вероятно, Lizzo имеет в виду скандал, в центре которого она оказалась в августе прошлого года. Тогда танцовщицы, выступавшие со звездой в туре, пожаловались, что та вынуждала их публично пользоваться секс-игрушками и вместе с ней посещать стриптиз-клубы. Сама певица отвергла обвинения, заявив, что СМИ выставляют ее не тем человеком, которым она является, но, по всей видимости, певица не смогла убедить общественность.