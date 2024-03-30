ВИДЕО ⟩ Юри Ратас высказался по поводу перевода часов: «Сколько можно?!»

«Сколько можно?! В ночь с субботы на воскресенье часы надо перевести на час вперед, чтобы перейти на летнее время. По моему мнению, перевод часов в Европейском союзе должен быть коллективно прекращен!» - говорит Юри Ратас в видеопосте, сделанном в Instagram и Facebook.

Переход на летнее время будет произведен в 03:00 ночи 31 марта.

Ратас рассказывает, что в 2018 году Евросоюз изучил мнение граждан о переводе часов. В общей сложности было опрошено 4,6 миллиона человек, 80 процентов из которых высказались за прекращение перевода стрелок на часах.

«После опроса в 2018 году в ЕС было принято решение о внесении изменений, которые обсуждались в Совете, но дошли только до отчета о прогрессе. На самом деле Европейский парламент поддержал идею прекращения перевода часов на голосовании в марте 2019 года, решив, что последний перевод стрелок должен состояться в 2021 году. К сожалению, дальнейших изменений не произошло», - написал Ратас в Facebook.

«Прекращение перевода часов завязло в переговорах по всей Европе, поскольку все страны должны решить, оставаться ли им на зимнем или летнем времени. Теперь надо отправиться в Брюссель, чтобы положить конец этой бессмыслице с переводом времени!»

Ратас также интересуется у своих подписчиков, что они думают о переводе часов.

В Эстонии переход на зимнее и летнее время осуществляется в соответствии с директивой Европейского союза. Эти изменения во времени проводятся для того, чтобы эффективнее использовать дневной свет. Идея состоит в том, чтобы сдвинуть, так сказать, светлое время суток на период, когда большинство людей активны.