ВОТ ЭТО ДА! ⟩ В музее юмора откроется выставка лучших рекламных работ Pakendikeskus

Pakendikeskus известен своими шуточными рекламами, отражающими актуальные проблемы и события в обществе. «Их коммуникация гармонично сочетает актуальные проблемы с эмоциональным и юмористическим подходом и при этом отличается оригинальностью», - говорит Андрус Тамм, возглавляющий музей юмора в деревне Пурку Раплаского уезда.

Андрус Тамм. Фото: Erakogu

«Юмор - неотъемлемая часть этой рекламы. Реклама Pakendikeskus никого не оставляет равнодушным, и даже если есть те, кому не нравятся такие тематические приемы, делают это гораздо интереснее», - говорит Тамм. Он также отмечает, что более хлестские объявления Pakendikeskus распространяются в социальных сетях с молниеносной скоростью, и часто можно наткнуться на фразу: «Pakendikeskus сделал это снова!»

«Pakendikeskus не знает границ - будь то президент или муж премьер-министра - все, что нужно, это какая-нибудь знаменитость и маленький скандал, чтобы создать смешную рекламу, которая позабавит всех», - говорит руководитель музея юмора.

Выставка реклам Pakendikeskus. Фото: Eesti Huumorimuuseum

На выставке в Эстонском музее юмора будут представлены рекламные проекты Pakendikeskus как в физической, так и в формате видео.

Выставка «Упакованный юмор» откроется 1 апреля 2024 года в 12 часов дня. Выставка будет работать до 30 августа 2024 года до 15:00.