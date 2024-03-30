«Ты разбил наши сердца»: экс-девушка рэпера 50 Centa обвинила его в насилии

Девушка, которая имеет 11-летнего общего сына с рэпером по имени Сир подчеркнула, что очень разочарована поведением бывшего и хочет, чтобы мир знал правду о нем.

«Я устала защищать нашего сына, которого ты не заслужил. Давай поговорим о твоих действиях, связанных с изнасилованием и физическим насилием надо мной. Ты разрушил последнюю надежду сохранить нашу семью и себя как отца. Ты разбил наши сердца», - написала она в Instagram.

Интересно, что сам 48-летний рэпер не комментирует эти слова.

А вот его представитель сказал, что артист хочет опеки над сыном и обратился в суд, потому что его бывшая фигурирует в скандале с рэпером Шоном «Дидди» Комбсом относительно торговли людьми. Поэтому 50 Cent переживает за безопасность ребенка с такой матерью.

«Последние лживые и безосновательные обвинения Дафни Джой явно стали ответом на мое решение добиваться единоличной опеки над сыном. Мой сын Сир является моим приоритетом и держать его в безопасной среде - это моя единственная цель сейчас», - подчеркнул рэпер.