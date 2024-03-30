СМОТРИТЕ ⟩ Эстонский блогер поделился захватывающим видео из Индии, куда он отправился в составе делегации МИД

«Конечно, это не первый раз, когда я сам посещаю подобные зарубежные страны. В прошлом году я сотрудничал с НАТО, Европейским парламентом, Советом Европейского союза, так что таких поездок за границу было много», - говорит Курн в начале видео. Он также добавил, что это здорово, когда блогеров начинают привлекать, и крупные организации доверяют их работе.

«У нас есть свои персональные платформы, где мы своим контентом, творчеством можем влиять на людей, которые следят за нами, а также охватывать таким образом широкую аудиторию», - сказал он, добавив, что блогерство - это гораздо больше, чем просто выкладывание селфи.

В видео, которое длится почти полчаса, Курн рассказывает о том, как он прибыл в Индию, что происходило на месте, как его там приняли, а также о том, что он не успел сделать во время своего визита, но хотел бы.

Он также включил интервью с министром иностранных дел Эстонии, в котором Цахкна рассказывает о своей работе и деятельности, а также о причинах своего визита в Индию.

«Я действительно чувствую себя здесь таким важным, как будто я сам какой-то политик, министр иностранных дел или что-то в этом роде», - вздохнул Курн одним вечером, сидя на кровати в своем гостиничном номере.

«Это будущее, и я выражаю огромное уважение Министерству иностранных дел за то, что меня приобщили к этому делу. Это было очень мощное сотрудничество, очень поучительное, и, возможно, благодаря ему я по-новому взглянул на то, чем хочу заниматься в будущем», - сказал блогер, добавив, что сейчас он учится на продюсера.

Смотрите видео:

Министерство иностранных дел оплатило блогеру авиабилеты, проживание, а также расходы на оформление визы - в общей сложности почти 3 000 евро. Остальные расходы Курн покрыл сам.