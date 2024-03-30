Стало известно, почему Кейт Миддлтон решила рассказать о своем диагнозе без принца Уильяма

В минувшую пятницу, 22 марта 2024 года, принцесса Уэльская рассказала в видеообращении о том, что проходит курс лечения рака после январской операции на брюшной полости. Королевская персона появилась в ролике сама, что побудило поклонников задуматься, почему принц Уильям не присоединился к ней.

«Это сообщение от принцессы о ее здоровье, и она хотела лично передать это сообщение самостоятельно», - отметил инсайдер во дворце.

Источник добавил, что принцесса Уэльская дала понять, что ее муж «всюду ее поддерживал».

«Уильям чрезвычайно гордится своей женой за мужество и силу, которые она продемонстрировала не только на этой неделе, но и после операции в январе. Сейчас, как никогда, он сосредоточен на том, чтобы его жена имела конфиденциальность, необходимую для полного выздоровления, и чтобы его дети были защищены от понятного интереса к новостям, которыми поделились», - рассказал инсайдер.

Хотя принцесса Кэтрин несколько раз упоминала мужа и их детей - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи - в своей собственноручно написанной речи, она считала важным произнести ее самостоятельно, и когда настанет подходящее время.

Как рассказывали источники, принцесса Уэльская сейчас полагается на мужа больше, чем когда-либо.

«Уильям старается быть рядом с Кейт и помогать всеми способами. Он занимался с детьми и проводил с ними время во второй половине дня и по вечерам», - говорил инсайдер.