ГОРОСКОП НА 30 МАРТА ⟩ Стрельцов ждут проблемы, а Овнам следует быть осторожными

Дева

День может начаться довольно неудачно, но огорчаться по этому поводу не стоит. Влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом, перемены к лучшему не заставят себя ждать. Можно браться за масштабные и сложные проекты, важные дела. Вы добьетесь успеха, хоть и не сразу. Дайте волю фантазии, не бойтесь, что ваши слова и поступки покажутся окружающим странными: звезды покровительствуют тем, кто не боится быть искренним. Вторая половина дня – исключительно благоприятное время для творчества. Вечером могут появиться новые идеи, которые вы вскоре воплотите в жизнь вместе с друзьями.

Весы

Утром могут возникнуть трудности, но вы быстро с ними справитесь. Чем дальше, тем лучше идут дела, тем большую благосклонность проявляют к вам звезды. Если какие-то трудности все же возникают, вы не теряетесь, не отступаете, а продолжаете идти своим путем. Подходящий день для собеседований, встреч с потенциальными деловыми партнерами. Принимать какие-то конкретные решения пока рано. Вам нужно немного времени, чтобы разобраться в ситуации. Вечер обещает удачные совпадения, приятные сюрпризы и хорошие новости. Это подходящее время для романтического свидания, общения с любимым человеком.

Скорпион