В пятницу, 29 марта, в одной из групп в Facebook появился необычный пост: «Утро в Копли. Песенка спета». Несмотря на то, что автор поста пожелал остаться анонимным, его публикация такой невинной не была.
Предупреждение!
СМОТРИТЕ ⟩ «Завидую…» Молодая пара устроила откровенную фотосессию прямо посреди улицы
В Facebook группе Kopli несколько часов назад анонимный пользователь поделился несколькими фотографиями и видео, на которых видно, что компаниях из трех человек решила устроить фотосессию прямо посреди улицы. Только вот фотосессия не обычная, а эротическая.
«Утро в Копли. Песенка спета», - подписал публикацию автор поста. На опубликованных фото и видео видно, как молодая пара обнажилась прямо на улице и без стеснений в обнимку позирует перед своим фотографом. Но, к сожалению, они не знали, что снимает их не только фотограф.
Публикация сразу собрала огромное количество комментариев:
«Господи, народ фоткается, что пристали?»; «Во-первых, это мужчина и женщина, а в наше время это уже хорошо. Во-вторых, делают в выходной, когда людей мало»; «Завидую…»; «Просто фотосессия, а кто-то испугался и полицию вызвал».
По фото видно, что на место также прибыла полиция.
Мы отправили запрос в полицию, но на момент публикации статьи ответа не получили.