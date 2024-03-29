СМОТРИТЕ ⟩ «Завидую…» Молодая пара устроила откровенную фотосессию прямо посреди улицы

В Facebook группе Kopli несколько часов назад анонимный пользователь поделился несколькими фотографиями и видео, на которых видно, что компаниях из трех человек решила устроить фотосессию прямо посреди улицы. Только вот фотосессия не обычная, а эротическая.

«Утро в Копли. Песенка спета», - подписал публикацию автор поста. На опубликованных фото и видео видно, как молодая пара обнажилась прямо на улице и без стеснений в обнимку позирует перед своим фотографом. Но, к сожалению, они не знали, что снимает их не только фотограф.

Откровенная фотосессия в Копли. Фото: Facebook / Kuvatõmmis

Публикация сразу собрала огромное количество комментариев:

«Господи, народ фоткается, что пристали?»; «Во-первых, это мужчина и женщина, а в наше время это уже хорошо. Во-вторых, делают в выходной, когда людей мало»; «Завидую…»; «Просто фотосессия, а кто-то испугался и полицию вызвал».

По фото видно, что на место также прибыла полиция.

Мы отправили запрос в полицию, но на момент публикации статьи ответа не получили.