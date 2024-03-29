Это «чудо», что принц Уильям все еще может функционировать, поскольку британская королевская семья переживает тяжелые времена, считает бывший дворецкий короля Карла III. Об этом пишет Фокус, ссылаясь на New York Post.
«Это чудо», что принц Уильям до сих пор выполняет свои обязанности, – СМИ
Будущий суверен сейчас пытается совместить работу и уход за больной раком женой Кейт Миддлтон. К тому же, принц Уильям проводит время с тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
«Для любого человека иметь члена семьи, который переживает это, страшно само по себе», - считает Грант Гаррольд.
Бывший дворецкий напомнил, что в 1997 году принц Уильям потерял свою маму, принцессу Диану, когда был подростком. Сейчас же его отец и жена борются с онкологией.
«Его отец, который только что стал королем, от чего он был в восторге, борется с раком, а его жена, которая является его родственной душой, его лучшим другом и партнером, также сейчас имеет дело с раком», - отметил Гаррольд.
Экс-дворецкий подчеркнул, что принц Уэльский является старшим членом королевской семьи, поэтому должен выполнять обязанности, порой заменяя отца.
«Вы говорите о психическом здоровье и о том, как королевская семья поддерживает психическое здоровье - это чудо, что Уильям все еще функционирует», - считает Гаррольд.
По мнению бывшего дворецкого короля Карла III, принц Уильям демонстрирует свой сильный характер, который унаследовал от покойной бабушки, королевы Елизаветы II.