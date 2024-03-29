«Это чудо», что принц Уильям до сих пор выполняет свои обязанности, – СМИ

Будущий суверен сейчас пытается совместить работу и уход за больной раком женой Кейт Миддлтон. К тому же, принц Уильям проводит время с тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

«Для любого человека иметь члена семьи, который переживает это, страшно само по себе», - считает Грант Гаррольд.

Бывший дворецкий напомнил, что в 1997 году принц Уильям потерял свою маму, принцессу Диану, когда был подростком. Сейчас же его отец и жена борются с онкологией.

«Его отец, который только что стал королем, от чего он был в восторге, борется с раком, а его жена, которая является его родственной душой, его лучшим другом и партнером, также сейчас имеет дело с раком», - отметил Гаррольд.

Экс-дворецкий подчеркнул, что принц Уэльский является старшим членом королевской семьи, поэтому должен выполнять обязанности, порой заменяя отца.

«Вы говорите о психическом здоровье и о том, как королевская семья поддерживает психическое здоровье - это чудо, что Уильям все еще функционирует», - считает Гаррольд.

По мнению бывшего дворецкого короля Карла III, принц Уильям демонстрирует свой сильный характер, который унаследовал от покойной бабушки, королевы Елизаветы II.