76-летний Арнольд Шварценеггер впервые показался с кардиостимулятором после операции на сердце

Судя по кадру, который актер разместил в фотоблоге, восстановление после операции проходит хорошо. Также звезда обнадежил фанатов, что вскоре сможет взяться за съемки в новой ленте:

«Спасибо вам! Я получил столько хороших сообщений со всего мира, но многие люди спрашивали, вызовет ли мой кардиостимулятор проблемы со вторым сезоном сериала "Фубар". Абсолютно нет. Я буду готов к съемкам в апреле», - сообщил Шварценеггер.

Напомним, неделю назад Арнольд Шварценеггер сообщил, что ему установили кардиостимулятор после того, как сделали три операции на открытом сердце. Отметим, что у актера с рождения есть порок сердца - двустворчатый аортальный клапан.

Впервые «железный Арни» сделал операцию в 1997 году - ему заменили легочный клапан. В 2018 году звезда перенес такую операцию еще раз, а в 2020 ему заменили аортальный клапан. Теперь же Арнольд Шварценеггер будет жить с кардиостимулятором в груди.