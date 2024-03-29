Пару дней назад Селена Гомес в своем Instagram опубликовала, а затем сразу удалила откровенные фотографии. На кадрах актриса позировала в нижнем белье. Под фотографиями сразу появилось множество комментариев, в которых люди отмечали, что певица сильно поправилась и выглядит «опухшей», пишет Spletnik.
Новые откровенные фото Селены Гомес спровоцировали слухи о её нестабильном психическом состоянии
После этого Гомес, которая уже сталкивалась с психологическими проблемами из-за хейта в Cети, удалила кадры и ограничила комментарии к своим последним постам.
Однако поклонники 31-летней актрисы после этой истории начали всерьез беспокоиться за Селену, предположив, что она может злоупотреблять алкоголем и запрещёнными веществами. Некоторые пользователи также написали, что Селена выглядит «по-другому» и что ее «трудно узнать».
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Подозрения поклонников нельзя назвать безосновательными. В 2018 году подруга Селены Франсия Райса, которая в 2017 году пожертвовала свою почку Селене, после того как актрисе потребовалась пересадка из-за волчанки, всерьез поругалась с ней на эту тему. Франсию возмутило, что Селена начала игнорировать свои медицинские проблемы, не соблюдала диету и проводила время на вечеринках, где пила много алкоголя.
Фанаты опасаются, что теперь история повторяется и странные поступки Гомес вызваны именно этим.