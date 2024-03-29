Дженнифер Энистон и Сандру Буллок поймали папарацци во время похода к пластическому хирургу – поклонники возмущены

Однако как бы забавно ни выглядел совместный поход Энистон и Буллок к хирургу, поклонники оказались весьма возмущены этим фактом. По их мнению, в СМИ так активно обсуждается здоровый образ жизни, которому якобы так много лет предана звезда «Друзей», что подобные ее вылазки наглядно демонстрируют лицемерие и ложь, которые, увы, оказывают влияние и на обычных женщин.

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«Проблема в том, когда их спрашивают, почему они так хорошо выглядят, они отвечают, что это здоровый образ жизни, диета и все упражнения, которые они делают. Сплошные фальшивки», «Отфильтрованные фотографии, постоянное продвижение продуктов, которые, как они клянутся, отбрасывают на годы назад... Это продажа иллюзий», - высказались пользователи. Не оставили без внимания и тот факт, что та же Энистон стала с возрастом выглядеть куда страннее именно из-за пристрастия часто посещать кабинет пластического хирурга.

Ради справедливости заметим: сама Дженнифер не скрывает, что ради сохранения молодости она готова на все, даже на инъекции со спермой лосося. А что касается ее коллеги Сандры Буллок... На ее долю критики пришлось меньше - вероятно, потому что в отличие от своей подруги, она куда меньше пропагандирует спорт и здоровое питание как единственно верный путь к роскошному внешнему виду.