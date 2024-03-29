Пт, 29.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ВИДЕО ⟩ Медведя в Харьюмаа застали за необычным занятием

Limon.ee
Copy
Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis videost

Эстонское общество охотников поделилось в своих социальных сетях забавным видео, на котором медведь занимается йогой с покрышкой, пишет Elu24.

«Трюки с покрышкой!» - пишет Эстонское общество охотников в социальных сетях. В ночь на вторник медведь в Харьюмаа продемонстрировал, как можно делать упражнения с шиной.

«Теперь мы знаем, почему покрышки относят в лес», - шутит один из комментаторов под постом. «Такое милое видео», - отмечает другой.

Смотрите видео:

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх