Эстонское общество охотников поделилось в своих социальных сетях забавным видео, на котором медведь занимается йогой с покрышкой, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Медведя в Харьюмаа застали за необычным занятием
«Трюки с покрышкой!» - пишет Эстонское общество охотников в социальных сетях. В ночь на вторник медведь в Харьюмаа продемонстрировал, как можно делать упражнения с шиной.
«Теперь мы знаем, почему покрышки относят в лес», - шутит один из комментаторов под постом. «Такое милое видео», - отмечает другой.
Смотрите видео: