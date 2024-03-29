Латвийский миллионер Юлий Круминьш в последние годы сблизился с Лаймой Вайкуле и активно участвует в финансировании ее фестиваля, пишет RUS TVNET, ссылаясь на Privātā Dzīve.
Стало известно, кто активно финансирует фестиваль Лаймы Вайкуле
«Скоро мы полетим на Мальорку, где отметим ее день рождения торжеством. Скорее всего, там будет и мой друг Максим Галкин», - сказал Юлий Круминьш.
Присутствие на празднике Аллы Пугачевой он не подтвердил, но и не опроверг.
Вайкуле, Пугачеву и Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.
Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России «иностранным агентом».
В декабре 2023 года Юлий Круминьш отметил свое 80-летие. Торжество прошло в одном из конференц-центров Риги, и на него собралось около 300 гостей. Ведущими мероприятия выступили актер Андрис Булис и юморист Максим Галкин, а развлекали публику музыкальными выступлениями отечественные музыканты, такие как Инесса Галанте, Янис Стибелис, Динара Рудане, а также гости из-за границы - Boney M и ABBA ARRIVAL. Однако «гвоздем вечера» стало выступление итальянского музыканта Аль Бано.