За что принц Гарри и Меган Маркл должны попросить прощения у Кейт Миддлтон

Он подчеркнул, что британцы отреагировали на откровения пары «возмущением» и «отвращением». Когда несколько дней спустя принца Уильяма спросили о заявлениях Меган, он ответил с едва сдерживаемой яростью.

«Мы совсем не расистская семья», - коротко сказал он.

Обеспокоенность королевской семьи усугублялась тем фактом, что интервью транслировалось, когда принц Филипп находился в больнице. Он умер всего через месяц.

«Как всегда, Кейт хранила молчание на публике, несмотря на то, сколько страданий она пережила в частном порядке после оскорблений через Атлантику. Мы увидели, какой она прирожденный дипломат, когда после похорон принца Филиппа в Виндзоре ее можно было увидеть разговаривающей с Гарри, когда они покидали часовню Святого Георгия, прежде чем незаметно отступить и позволить Уильяму поговорить с братом более конфиденциально», - подчеркивает Иден.

Однако все усилия Кэтрин сошли на нет, когда Сассексы сняли для Netflix откровенный «документальный сериал», где было еще больше оскорблений в адрес королевской семьи.

«В их число входило предположение Гарри о том, что большинство мужчин в королевской семье женятся на "ком-то, кто будет соответствовать этому шаблону", в то время как он, Гарри, осмелился жениться на Меган по любви. Как можно было не воспринять это как жестокую насмешку в адрес послушной Кейт? Затем, как будто Сассексы не причинили достаточно страданий Уильяму и Кейт, появились мемуары Гарри "Запасной". Опубликованное в январе 2023 года, это было величайшее предательство из всех. Изображая его брата и невестку холодными и бессердечными злодеями, книга раскрывает некоторые из их самых интимных разговоров, как вспоминает принц Гарри. Уильям предпочел сохранить достойное молчание», - пишет королевский корреспондент.

После того как Кейт объявила о своем диагнозе, многие думали, что братья помирятся.

«Однако, прежде чем это произойдет, Сассексы должны признать причиненную ими боль и нанесенный ущерб. Затем им следует извиниться и попросить прощения у Кэтрин и ее мужа, которые заслуживают не меньшего. Как было бы здорово, если бы во время Пасхи - времени обновления - они смогли начать возобновление своих отношений с королевской семьей», - подытожил Иден.