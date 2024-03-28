«Неужели мои дети должны быть покусаны, прежде чем что-то будет предпринято?» - говорит мать, жительница деревни Тырду, расположенной недалеко от Пярну-Яагупи. Она утверждает, что ее дети не могут вернуться домой со школы, не испытывая чувства страха из-за злобных дворовых собак. По словам представителя волости, со всеми владельцами собак поговорили, и они пытаются найти наилучшие возможные решения.
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ПОСТОЯННЫЕ ЖАЛОБЫ ⟩ «Как моим детям добраться до дома?» Семью из маленькой эстонской деревни запугали бродячие собаки
«Мои дети ходят в школу в Пярну-Яагупи и каждый день возвращаются домой на школьном автобусе, но им все равно приходится идти пешком один километр от перекрестка», - говорит Грете, обеспокоенная мать семьи, живущей в деревне Тырду недалеко от Пярну-Яагупи. Хотя они надеялись, что к весне дети смогут ездить в школу на велосипедах, в последнее время их беспокоит злая собака, которая свободно бегает и, по словам Грете, нападает на детей.