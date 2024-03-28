Советник прокуратуры сообщил, что на данный момент они допросили членов семьи, выступающих в качестве свидетелей по данному делу, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, пишет Elu24.
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Прокуратура подтверждает: членам семьи, допрошенным по делу о трагедии в Сууре-Ляхтру, никаких подозрений не предъявляли
В среду члены семьи женщины, подозреваемой в том, что она бросила младенца, найденного в Сууре-Ляхтру, - ее мать, отец и сестра - приняли участие в программе Pealtnägija. «Мы и сами хотели бы знать, что произошло той ночью или тем утром», - сказала сестра, подтвердив, что члены семьи не подозревали о беременности женщины. «Я просто не понимаю, где был живот. За спиной или как?» - выразила замешательство мать семейства.