Прокуратура подтверждает: членам семьи, допрошенным по делу о трагедии в Сууре-Ляхтру, никаких подозрений не предъявляли

В среду члены семьи женщины, подозреваемой в том, что она бросила младенца, найденного в Сууре-Ляхтру, - ее мать, отец и сестра - приняли участие в программе Pealtnägija . «Мы и сами хотели бы знать, что произошло той ночью или тем утром», - сказала сестра, подтвердив, что члены семьи не подозревали о беременности женщины. «Я просто не понимаю, где был живот. За спиной или как?» - выразила замешательство мать семейства.

Тем не менее близкие этой семьи столкнулись с оскорблениями и угрозами. Некоторые считают, что семья должна была знать о беременности женщины. «Лично мне, конечно, тоже угрожали, но это так ненормально, когда тебя обвиняют в том, чего ты не знаешь и к чему не причастен», - говорит сестра подозреваемой в эфире программы Pealtnägija. «Я просто не понимаю этого. Один человек говорит, а все хором за ним повторяют», - сказала мать.