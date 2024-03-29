ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Неужели эстонский музыкант снова женится?

Портал TV3.ee пишет, что в их редакцию поступила информация о предполагаемой помолвке Михкеля Рауда и его возлюбленной Марии. Как сообщается, новость распространила Мария, которая поделилась информацией на своем личном аккаунте в социальной сети.

Хотя TV3 обратился за комментарием к самому музыканту, Михкель прочитал сообщение, но так и не ответил.

Рауд также отказался отвечать на вопрос Elu24.

Впервые Михкель Рауд и его возлюбленная Мария были замечены вместе весной 2022 года на приеме по случаю 60-летия Урмаса Сыырумаа в концертном зале Alexela. «Я ходил на мероприятие с Марией, которая является моей возлюбленной», - подтвердил тогда музыкант изданию Kroonika, но больше ничего не рассказал.

В длинном интервью для Kroonik по случаю своего 55-летия в январе этого года музыкант, отвечая на вопрос, стоит ли ждать четвертого брака, сказал, что три - это уже многовато. «Так что - поживем, увидим. Я не могу пока ответить на этот вопрос».