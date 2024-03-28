ФОТО ⟩ Как сейчас выглядит десятилетний сын покойной Жанны Фриске

В частности, на запись программы Шепелев привел своего старшего сына - десятилетнего Платона, который родился в браке с певицей Жанной Фриске.

Долгое время после смерти Жанны телеведущий скрывал свою личную жизнь и сына. Уже через два года Шепелев встретил дизайнера Екатерину Тулупову у которой также уже был ребенок от первого брака - дочь Лада. Через год пара поженилась, а уже в 2021 году у них родился общий сын, которого назвали Тихон.

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Платон Шепелев появился на свет в апреле 2013 года, а уже через несколько месяцев певице диагностировали рак - опухоль на головном мозге. Сразу же после диагноза Жанна Фриске отправилась на лечение в Германию. Уже в 2014 году ее госпитализировали на лечение в США.

Болезнь продолжила прогрессировать. Певица почти два года боролась с недугом, который оказался сильнее. Уже летом 2015 года Жанна Фриске впала в кому, в которой прожила еще три месяца. В июне 2015 года она умерла в возрасте сорока лет.

Ее единственному сыну в то время было всего два года. Все это время рядом с ней был ее муж Дмитрий Шепелев, именно с ним после ее смерти остался их ребенок.