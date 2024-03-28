Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев, который много лет жил и работал в Украине, впервые за много лет показал, как выглядит единственный сын покойной российской певицы Жанны Фриске. Произошло это на программе «В кругу друзей», куда телеведущий пришел со своими тремя детьми, пишет Фокус, ссылаясь на российские СМИ.
ФОТО ⟩ Как сейчас выглядит десятилетний сын покойной Жанны Фриске
В частности, на запись программы Шепелев привел своего старшего сына - десятилетнего Платона, который родился в браке с певицей Жанной Фриске.
Долгое время после смерти Жанны телеведущий скрывал свою личную жизнь и сына. Уже через два года Шепелев встретил дизайнера Екатерину Тулупову у которой также уже был ребенок от первого брака - дочь Лада. Через год пара поженилась, а уже в 2021 году у них родился общий сын, которого назвали Тихон.
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Платон Шепелев появился на свет в апреле 2013 года, а уже через несколько месяцев певице диагностировали рак - опухоль на головном мозге. Сразу же после диагноза Жанна Фриске отправилась на лечение в Германию. Уже в 2014 году ее госпитализировали на лечение в США.
Болезнь продолжила прогрессировать. Певица почти два года боролась с недугом, который оказался сильнее. Уже летом 2015 года Жанна Фриске впала в кому, в которой прожила еще три месяца. В июне 2015 года она умерла в возрасте сорока лет.
Ее единственному сыну в то время было всего два года. Все это время рядом с ней был ее муж Дмитрий Шепелев, именно с ним после ее смерти остался их ребенок.