«Может, уже не стоит мучить людей?» Эстонские знаменитости рассказали, как они относятся к переходу на летнее время

Переход на летнее время увеличивает световой день, но в то же время, как будто отнимает один час сна. Переход на летнее время в Эстонии пройдет в ночь с 30 на 31 марта. В три часа ночи стрелки на часах нужно будет перевести на час вперед.

Телеведущая Юлия Календа призналась, что она ранняя пташка и для нее не проблема встать рано. «Однако каждый раз весной перевод часов переношу легче, чем осенью. Честно скажу, что каждый год жду с надеждой новости о том, что больше не будут "дергать" часы и переводить время. С нашим климатом и так всем не сладко, так может, уже не стоит мучить людей?» - считает телеведущая, добавляя, что она против перевода часов.

Юлия Календа. Фото: Личный архив автора

Член Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски призналась, что очень хорошо спит, поэтому переход на летнее время на нее никак не влияет. «Может зимой первое время чуть легче, так как можно лишний час поспать. Но в целом, считаю, что можно все оставить, как есть сейчас», - говорит Юферева-Скуратовски.

Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Sander Ilvest

Стилист Светлана Агуреева отметила, что даже не знает, что сказать. «Вообще ровно. Нет никаких эмоций. На меня это никак не влияет», - рассказала она.

Светлана Агуреева. Фото: Anastasiya Tido