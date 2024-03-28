В большинстве стран перевод часов на летнее время происходит весной. Обычно это делается в последнее воскресенье марта или апреля. В этот день часы переводятся на один час вперед, чтобы увеличить дневной свет и сэкономить энергию. Мы решили узнать у известных политических и общественных деятелей Эстонии, что они думают о переходе на летнее время, и как он влияет на их жизнь.
«Может, уже не стоит мучить людей?» Эстонские знаменитости рассказали, как они относятся к переходу на летнее время
Переход на летнее время увеличивает световой день, но в то же время, как будто отнимает один час сна. Переход на летнее время в Эстонии пройдет в ночь с 30 на 31 марта. В три часа ночи стрелки на часах нужно будет перевести на час вперед.
Телеведущая Юлия Календа призналась, что она ранняя пташка и для нее не проблема встать рано. «Однако каждый раз весной перевод часов переношу легче, чем осенью. Честно скажу, что каждый год жду с надеждой новости о том, что больше не будут "дергать" часы и переводить время. С нашим климатом и так всем не сладко, так может, уже не стоит мучить людей?» - считает телеведущая, добавляя, что она против перевода часов.
Член Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски призналась, что очень хорошо спит, поэтому переход на летнее время на нее никак не влияет. «Может зимой первое время чуть легче, так как можно лишний час поспать. Но в целом, считаю, что можно все оставить, как есть сейчас», - говорит Юферева-Скуратовски.
Стилист Светлана Агуреева отметила, что даже не знает, что сказать. «Вообще ровно. Нет никаких эмоций. На меня это никак не влияет», - рассказала она.
Член Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд сказал, что он никогда не видел проблемы в переводе часов. «Возможно, дело в том, что из-за моей работы в Комиссии по государственной обороне в Рийгикогу и Парламентской ассамблее НАТО мне приходится часто путешествовать, из-за чего я зачастую нахожусь то в одном часовом поясе, то в другом. У меня нет никаких проблем с этим. Ставлю будильник на нужное время и все в порядке. Стоит ли отказываться от перехода на летнее время или нет - ничего не могу сказать по этому поводу, никогда об этом не думал», - подытожил Кальюлайд.
Эпатажный стилист и модель Алексей Солтан также отметил, что перевод часов на него никак не влияет. «Я просто постоянно путешествую и умею переключаться. Даже сейчас я в Таиланде, и разница в четыре часа мне как-то побоку», - говорит он. Алексей считает, что главное - уметь расслабляться и всегда себя чем-то занимать. «Тогда не будет времени на такие мелочи, как часовой пояс, а тем более на перевод времени на один час», - советует Алексей Солтан.
Вадим Белобровцев, член Центристской партии, признался, что на его жизнь перевод часов особо не влияет. «Разве что обидно, что при переводе стрелок на час вперед, спишь меньше. Но это, конечно, мелочи», - говорит он.
Тем не менее политик поддерживает отмену перевода часов. «Есть немало людей, на которых это влияет весьма негативно. Люди долго перестраиваются, чувствуют усталость. Для детей и подростков это может быть плохо потому, что сбивается режим. Пусть лучше время бежит так, как обычно, и не будем играть со стрелками», - добавляет Белобровцев.
Принятое в марте 2019 года решение комиссии Европарламента по вопросам транспорта отказаться от перевода часов в странах ЕС с 2021 года до сих пор не было реализовано на практике.