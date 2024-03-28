Стала известна настоящая причина, по которой Том Круз расстался с девушкой российского происхождения

Влюбленные расстались на дружеской ноте, тихо и без скандалов. «Они просто поняли, что не совместимы, - раскрыл источник US Weekly. - Между ними нет злости. Просто у них были разные представления об отношениях».

Сожалений о том, что роман не перетек в нечто большее, ни у Тома, ни у Эльсины нет. Актер не хотел торопиться и был осторожен, а девушка сразу понимала, что характер у ее потенциального избранника непростой. Как бы там ни было, теперь уже бывшие остались в хороших отношениях. Для Тома, говорил источник, это было важно, поскольку они с Эльсиной соседи и периодически видятся.

Напомним, что девушка была замужем за олигархом Дмитрием Цветковым. Узнав о романе бывшей супруги с голливудским актером, бизнесмен предупредил Круза, что в этих отношениях ему придется здорово раскошелиться, ведь Эльсина любит роскошь. Для Тома, впрочем, это не проблема: он сам частый посетитель изысканных чаепитий и светских приемов. На одном из них, к слову, он с Хайровой и познакомился.