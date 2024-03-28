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СЕМЕЙНОЕ ФОТО ⟩ Эстонская светская львица Ану Саагим празднует 25-летие сына под пальмами

Limon.ee
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Ану Саагим с сыном.
Ану Саагим с сыном. Фото: MARINA PUSHKAR / PM / EMF

Ану Саагим поделилась с подписчиками в социальных сетях прекрасными фотографиями с празднования 25-летия своего сына в Таиланде, пишет Elu24.

Ану Саагим рассказала в Instagram, что день рождения ее сына Робина-Александра Саагим-Ратиа отпраздновала в Таиланде. В этом году сын Саагим празднует 25 лет.

«С днем рождения, дорогой Робин», - написала Саагим под прекрасной фотографией, опубликованной в социальных сетях. На снимках также можно увидеть пару предпринимателей Тайво Пиллера и Марта Хабера под пальмами с близнецами Хильдой и Хубертом.

Хотя Саагим обычно не делится с подписчиками фотографиями своего сына, в этот раз она опубликовала несколько замечательных снимков в Instagram stories по случаю его дня рождения.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist
Фото: Kuvatõmmis Instagramist
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