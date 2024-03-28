Ану Саагим поделилась с подписчиками в социальных сетях прекрасными фотографиями с празднования 25-летия своего сына в Таиланде, пишет Elu24.
СЕМЕЙНОЕ ФОТО ⟩ Эстонская светская львица Ану Саагим празднует 25-летие сына под пальмами
Ану Саагим рассказала в Instagram, что день рождения ее сына Робина-Александра Саагим-Ратиа отпраздновала в Таиланде. В этом году сын Саагим празднует 25 лет.
«С днем рождения, дорогой Робин», - написала Саагим под прекрасной фотографией, опубликованной в социальных сетях. На снимках также можно увидеть пару предпринимателей Тайво Пиллера и Марта Хабера под пальмами с близнецами Хильдой и Хубертом.
Хотя Саагим обычно не делится с подписчиками фотографиями своего сына, в этот раз она опубликовала несколько замечательных снимков в Instagram stories по случаю его дня рождения.