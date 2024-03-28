СЕМЕЙНОЕ ФОТО ⟩ Эстонская светская львица Ану Саагим празднует 25-летие сына под пальмами

Ану Саагим рассказала в Instagram, что день рождения ее сына Робина-Александра Саагим-Ратиа отпраздновала в Таиланде. В этом году сын Саагим празднует 25 лет.

«С днем рождения, дорогой Робин», - написала Саагим под прекрасной фотографией, опубликованной в социальных сетях. На снимках также можно увидеть пару предпринимателей Тайво Пиллера и Марта Хабера под пальмами с близнецами Хильдой и Хубертом.

Хотя Саагим обычно не делится с подписчиками фотографиями своего сына, в этот раз она опубликовала несколько замечательных снимков в Instagram stories по случаю его дня рождения.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Фото: Kuvatõmmis Instagramist