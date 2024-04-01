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Максим Галкин и Алла Пугачева прилетели в Таллинн: будем смотреть недвижимость в Ласнамяэ

Limon.ee
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Алла Пугачева и Максим Галкин.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: limon.ee

С приходом весны Таллинн расцветает и привлекает больше туристов. Так, в столицу Эстонии на несколько дней приехали Максим Галкин и Алла Пугачева. Корреспонденту Limon.ee удалось встретиться со звездной парой и узнать о необычной причине их приезда в Эстонию.

«Мы уже давно думали над основанием собственной театральной студии, где дети от 6-19 лет смогут познать основы актерского мастерства, научиться ораторскому искусству, пению и многому другому. Конечно же, хочется, чтобы курсы проходили на русском языке. И Таллинн, по нашему мнению, - отличное место, так как тут живут не только эстоно-, но и русскоговорящие», - раскрыл причину приезда в Таллинн пародист.

Пугачева призналась, что они уже пару месяцев искали подходящее помещение для своей студии и наконец-то нашли его. 

«Мы прилетели на несколько дней, чтобы вживую ознакомиться с нашей будущей театральной студией. По крайней мере, мы очень надеемся, что нам подойдет это помещение», - говорит певица.

Раскрывать, где конкретно будет располагаться театральная студия Максима Галкина и Аллы Пугачевой, звездная пара изначально не хотела, но позже все-таки призналась, что смотреть недвижимость они будут в Ласнамяэ. 

«Долго выбирали между Мустамяэ и Ласнамяэ, и в конечном итоге решили остановиться на последнем», - смущенно говорит Пугачева.

Новость носит шуточный характер.

Поздравляем всех с 1 апреля!

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