Алла Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокус Сити Холл»

Российская знаменитость Алла Пугачева спустя почти неделю высказалась о теракте в «Крокус Сити Холл». На своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором написала, что не будет выставлять свои эмоции по этому поводу в социальных сетях, пишет Unian.