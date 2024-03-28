Российская знаменитость Алла Пугачева спустя почти неделю высказалась о теракте в «Крокус Сити Холл». На своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором написала, что не будет выставлять свои эмоции по этому поводу в социальных сетях, пишет Unian.
Алла Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокус Сити Холл»
«Скорбь должна быть в душе,а не в Instagram. Аминь», – добавила артистка.
Стоит отметить, что выехавшая из страны-агрессора артистка до этого никак не реагировала на события в Москве. А вот ее супруг Максим Галкин, поддержавший в войне Украину, выразил соболезнования россиянам.
«Ужасающая трагедия в Крокусе. Нет слов. Глубокие соболезнования семьям погибших. Мои мысли сейчас с пострадавшими. Дай Бог вам сил справиться с этой бедой», – написал ранее юморист.
Теракт в «Крокусе» - что известно
22 марта во время концерта группы «Пикник» случился теракт. Несколько человек открыли огонь, занялся пожар. В результате погибло 139 человек.