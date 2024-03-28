44-летняя звезда Голливуда призналась, что лишилась девственности в 35 лет

По словам 44-летней актрисы, ранее она и сама сталкивалась с давлением со стороны общества, когда речь заходила о потере девственности. Иногда ей даже приходилось выходить из комнаты, чтобы избежать обсуждения этой темы. Уилсон подчеркнула, что молодые люди не должны соглашаться на первый сексуальный контакт, если не готовы к этому.

Актриса добавила, что «они могут подождать, пока будут готовы, или подождать, пока станут немного более зрелыми».

Редакция таблоида отмечает, что об этом факте своей биографии Уилсон также рассказала в автобиографической книге Rebel Rising, которая появится в продаже 2 апреля.

Уилсон родилась в 1980 году в Австралии. В 2011 году она снялась в американском фильме «Подружки невесты». В 2019 году на экраны вышел фильм «Отпетые мошенницы», в котором Уилсон сыграла одну из главных ролей – аферистку Пенни.

Летом 2022 года Уилсон заявила, что состоит в отношениях с американским дизайнером латвийского происхождения Рамоной Агрумой. В октябре того же года актриса сообщила, что стала матерью – дочь Ройс Лилиан появилась на свет от суррогатной матери.

До романа с Агрумой Уилсон встречалась с американским миллиардером Джейкобом Бушем. Издание People со ссылкой на источники в окружении пары писало, что Уилсон и Буш познакомились еще в 2019 году, а в феврале 2021 года стало известно, что они расстались.

В 2012 году актриса состояла в отношениях с британским юмористом Мэттом Лукасом. Пара рассталась в 2015 году. В 2007 году The Independent и The Daily Mail поместили его на восьмое место в списке 100 самых влиятельных геев и лесбиянок Великобритании.