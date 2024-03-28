Солист группы «Би-2» Лёва (настоящее имя – Егор Бортник. – прим. ред.) рассказал в интервью изданию DW о банкротстве коллектива, однако музыкант уверен, что это временно. Участники группы в последнее время гастролировали за границей, пишет Spletnik.
«Я думаю, это ненадолго»: Лёва Би-2 рассказал о банкротстве коллектива
«Я бы сказал так: мы, в общем-то, банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определённый мир», – сказал он.
Он также добавил, что группа отправилась на гастроли по США и Европе, чтобы понять, как работает музыкальная индустрия за рубежом.
Ранее музыкантов после концерта депортировали из Таиланда в Израиль из-за отсутствия рабочей визы и разрешения на работу. Несколько дней музыканты провели в общей камере миграционного центра в клетке на 80 человек под открытым небом при жаре около 30 градусов, существовала также вероятность депортации некоторых участников коллектива в РФ. За музыкантов вступились правозащитники, и в итоге всех отправили в Израиль. Позже музыканты обвинили в этой истории российское правительство, но в МИД РФ это опровергли.
Группа прекратила гастроли в России после начала войны РФ в Украине. При этом семьи Лёвы и Шуры уже давно живут в Израиле.