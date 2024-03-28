ВИДЕО ⟩ «На окнах скотч, потому что задувает холодный ветер!» Юри Ратас показывал свое рабочее место в Рийгикогу

«Добро пожаловать в мой кабинет в Рийгикогу! Я подумал, что, поскольку многие из вас, вероятно, еще не были в моем кабинете, вот небольшой обзор кабинета вице-спикера Рийгикогу посредством видеоэкскурсии, которая даст вам лучшее представление о том, где я работаю, чтобы обслуживать нашу любимую Эстонию в лучшем виде», - делится с подписчиками в своем аккаунте в социальных сетях политик Юри Ратас видеороликом, в котором он показывает свое рабочее пространство в Рийгикогу.