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ВИДЕО ⟩ «На окнах скотч, потому что задувает холодный ветер!» Юри Ратас показывал свое рабочее место в Рийгикогу

Limon.ee
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Konstantin Sednev

«Неплохо!» - отмечает один из подписчиков под видео, где Юри Ратас представляет свое рабочее помещение в Рийгикогу, пишет Elu24.

«Добро пожаловать в мой кабинет в Рийгикогу! Я подумал, что, поскольку многие из вас, вероятно, еще не были в моем кабинете, вот небольшой обзор кабинета вице-спикера Рийгикогу посредством видеоэкскурсии, которая даст вам лучшее представление о том, где я работаю, чтобы обслуживать нашу любимую Эстонию в лучшем виде», - делится с подписчиками в своем аккаунте в социальных сетях политик Юри Ратас видеороликом, в котором он показывает свое рабочее пространство в Рийгикогу.

«Видите, на окнах скотч. Он там, потому что задувает холодный ветер», - обратил внимание он на небольшую деталь. Ратас также заявил в видео, что офисная мебель была изготовлена ​​на фабрике Luther. «В сотрудничестве с Эстонским художественным музеем в здание Рийгикогу также будут доставлены картины, сейчас здесь можно увидеть картину Эвальда Окаса», - представил он работу на стене своего кабинета.

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